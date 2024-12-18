Появились первые кадры фильма «Смерть единорога» с Дженной Ортегой

Студия A24 представила первый трейлер комедийной драмы «Смерть единорога». В главных ролях снялись Дженна Ортега и Пол Радд. Режиссером картины выступает Алекс Шарфман, для которого этот проект стал дебютом в полнометражном кино.





Сюжет фильма разворачивается вокруг отца и дочери, которые решают провести выходные на даче у боссa. Однако их поездка принимает неожиданный поворот, когда они случайно сбивают мифического единорога. Ситуация усугубляется, когда начальник начинает использовать произошедшее в своих интересах.





Премьера «Смерти единорога» запланирована в российских кинотеатрах на апрель 2025 года. Кинокомпания «Вольга» займется дистрибуцией фильма.









Фото: YouTube