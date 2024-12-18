Умерла бразильская актриса Фада Санторо

В Бразилии ушла из жизни Фада Санторо, известная актриса кино, сериалов и теленовелл, чья карьера началась в 1930-х годах. Об этом сообщает издание Quem.





Санторо прославилась главной женской ролью в фильме «Рабыня Изаура», который вышел в 1949 году. Этот полнометражный фильм является экранизацией одноименного романа Бернарду Гимарайнша, впервые опубликованного в 1875 году. По всей видимости, аудитории более знакома многосерийная адаптация 1976 года с Луселией Сантус, ставшая первой теленовеллой, показанной в СССР.





Фада Санторо родилась в 1924 году в Рио-де-Жанейро и дебютировала на экране в 1937 году. Ее карьера достигла пика в 1940-1950-х годах. Летом она отметила свой столетний юбилей. Сообщается, что неделю назад актрису выписали из больницы, куда она ранее поступила с коронавирусом.









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