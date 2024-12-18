Сергей Безруков получил премию «Легенды Тавриды»

Народный артист России Сергей Безруков удостоился премии «Легенды Тавриды». Церемония награждения прошла в четверг на территории пространства «Хлебозавод № 9» в Москве с театрализованным представлением, сообщает корреспондент ТАСС.





В своем выступлении Безруков выразил благодарность студентам своей мастерской, всем участникам шоу и однокурсникам, которые поздравили его небольшим номером с частушками. Мероприятие включало различные выступления, отражающие путь взросления и становления артиста, а также ключевые события и людей в его жизни.





Безруков заметил, что во время просмотра фотографий, которые демонстрировали на экранах, он вместе с женой Анной Матисон размышлял о своих детях. Артист подчеркнул, что если его сыновья Степа и Вася решат следовать по его стопам, он будет счастлив помочь им, но также надеется, что они станут просто хорошими людьми.





В дополнение к театральным номерам зрители смогли насладиться вокальными и танцевальными выступлениями, часть из которых подготовили резиденты арт-кластера «Таврида».









Фото: YouTube