Русский музей готовится открыть выставку, посвященную 300-летию Академии наук

20 декабря в Михайловском (Инженерном) замке Русского музея стартует экспозиция, приуроченная к 300-летию Академии наук. Выставка представит четыре уникальных иллюстрированных издания XVIII века из коллекции музея.





Академия наук появилась благодаря указу Петра I, подписанному 28 января 1724 года, и стала важным шагом в интеграции России в европейский научный процесс. Вскоре после своего основания Академия основала типографию, через которую вышли книги по гуманитарным и естественным наукам, а также важнейшие издания для императорского двора. Иллюстрации для этих книг создавались в Гравировальной палате Академии, где трудились выдающиеся граверы, такие как И. А. Соколов, Г. А. Качалов, О. Эллигер III и Х. А. Вортман.





Посетители увидят первый иллюстрированный коронационный альбом в истории русского книгопечатания, выпущенный в честь коронации Анны Иоанновны в 1730 году, с гравюрами О. Эллигера III и мастеров Академии. Также в экспозицию войдет коронационный альбом Елизаветы Петровны, изданный в 1744–1745 годах. Это произведение считается одним из значимых достижений русского книгоиздательства, с иллюстрациями, выполненными под руководством И. А. Соколова.





Зрителям представят уникальную цельногравированную партитуру, посвященную двенадцати пьесам для струнного ансамбля в честь императрицы Анны Иоанновны, предваряемую гравированным фронтисписом Ф. Е. Маттарнови, созданным в 1738 году. Последний уникальный экспонат – гравированные иллюстрации к популярному роману Франсуа Фенелона «Похождение Телемаково», выполненные Х. А. Вортманом в конце 1740-х – начале 1750-х годов.





Экспозиция займет зал № 251 на втором этаже, расположенном между Большим Тронным залом и покоями А. С. Протасовой. Выставка будет доступна для посетителей до 17 марта 2025 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея