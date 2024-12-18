Картина Айвазовского продана на аукционе за рекордные 130 миллионов рублей

15 декабря в Московском аукционном доме прошли крупнейшие торги года, которые стали аналогом вечерних торгов «русской недели» Sotheby’s. В ходе аукциона реализовали произведения отечественных мастеров XVI-XX веков на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. Особенно выделилась работа Ивана Айвазовского, пейзаж «Галатская башня в лунном свете», который стал самым дорогим лотом, обновив рекорд внутреннего арт-рынка, так как был продан за 130 миллионов рублей.





Среди других высокоценных произведений значились работы Ильи Репина: «Пейзаж с березами», стоивший 40 миллионов рублей, и этюд «Персидка» к картине «Садко в подводном царстве», приобретенный за 50 миллионов рублей.





Федор Светлаков, соучредитель Московского аукционного дома, сообщил, что перед торгами эксперты предполагали интерес к «трофейным» лотам и следили за активностью участников. По его словам, изначальная оценка итогов аукциона составляла около 100 миллионов рублей, но фактическая сумма превысила 300 миллионов. Он также отметил, что новый рекорд для работ Айвазовского, установленный на этом аукционе, превышает предыдущий рекорд, достигнутый в феврале 2024 года, когда «Лунная ночь» была продана за 92 миллиона рублей.









Фото: Предоставлено пресс-службой аукционного дома