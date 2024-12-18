Открылась продажа билетов на «Щелкунчика» в Большой театр на январь

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) открыл продажу билетов на январские представления балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, согласно информации из Telegram-канала театра.





Минимальная цена билета в «полной категории» на дневной спектакль составляет 2500 рублей, в то время как стоимость вечернего представления начинается от 5000 рублей. Также билеты для обладателей «Пушкинской карты», программы «Места низкой ценовой категории» и «60 плюс» можно приобрести за 2500 рублей на утренний сеанс и за 5000 рублей на вечерний. Для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет предусмотрены специальные цены: 700 рублей на утренние представления и 1250 рублей на вечерние.





Отдельно уточнили, что продажа билетов по программе «Пушкинская карта» будет объявлена позже. Для покупки билета необходимо войти в личный кабинет на сайте театра.





Балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича со сценическим оформлением Симона Вирсаладзе покажут не только на Исторической сцене Большого театра, но и в прямом эфире в кинотеатрах по всей стране. Трансляции состоятся 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 по московскому времени, охватив Москву, Санкт-Петербург и более 150 кинотеатров в 70 городах России. Полный список городов и сеансов доступен на официальном сайте театра.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва