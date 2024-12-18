Власти Москвы исключили возможность закрытия школ искусств

В Москве анонсировали реформу системы детских школ искусств, при этом власти исключили возможность закрытия или перепрофилирования этих учреждений. Информацию об этом ТАСС представили в пресс-службе департамента культуры города.





В ведомстве указали , что планируемые изменения направлены на улучшение творческого образования в столице. Представители департамента опровергли недостоверные слухи, активно распространяющиеся в социальных сетях и некоторых СМИ. Они уточнили, что вопрос закрытия школ, перехода на самоокупаемость или изменения их профиля никогда не рассматривался.





Московские детские школы искусств продолжают функционировать под управлением городского департамента культуры и получают финансирование из бюджета города. Важно отметить, что в рамках предстоящих изменений также продолжатся программы по модернизации и оснащению учебных заведений с использованием бюджетных средств.





Что касается педагогического состава, представители департамента подчеркнули, что увольнения педагогов старше 55 лет не обсуждаются. Наоборот, в условиях возможных изменений может потребоваться привлечение квалифицированных специалистов для обучения детей. Кроме того, информация о том, что занятия по предпрофессиональным программам будут доступны только в центре Москвы, не соответствует действительности. Занятия продолжат проводиться во всех округах столицы, обеспечивая доступность творческого образования для всех желающих.









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