Первый Всероссийский святочный фестиваль пройдет в Петербурге

С 15 по 25 января 2024 года в Санкт-Петербурге пройдет Первый всероссийский святочный фестиваль, на котором юные хоровые коллективы из разных уголков страны представят духовные произведения в атмосферных храмах города. Об этом сообщила Алла Никитина, директор Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М. И. Глинки и член Совета директоров детских музыкальных школ.





Никитина отметила, что фестиваль соберет подрастающее поколение, включающее молодежные и детские хоры из школ искусств и воскресных учебных заведений. Она подчеркнула важность хорового исполнения в храмах, добавив, что мероприятие направлено на возрождение и развитие культурных традиций хорового пения в России.





Детская школа искусств имени Глинки выступила инициатором фестиваля. Как рассказала Никитина, в Санкт-Петербурге существует богатая традиция духовного хорового пения, и многие музыкальные конкурсы требуют обязательного исполнение духовной музыки. Заявки от участников принимаются до 28 декабря, а конкурсный отбор пройдет по видеозаписям, объяснила директор. Возраст участников варьируется от 10 до 18 лет, и организаторы ожидают около 2000 участников.





Иерей Илия Макаров, руководитель епархиальных отделов по образованию и культуре Санкт-Петербургской епархии, уточнил, что концертная часть фестиваля будет проходить в различных храмах города, среди которых — Храм Феодоровской иконы Божией Матери, Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а также несколько других известных храмов. Также запланирован сводный концерт, информация о котором будет опубликована позже.









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