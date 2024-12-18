Юным жителям Рязани представили мюзикл «Бременские музыканты»

17 декабря Рязанский областной музыкальный театр представил предпремьерный показ мюзикла «Бременские музыканты». Этот спектакль основан на знаменитом советском мультфильме 1969 года, получившем признание благодаря музыке Геннадия Гладкова и текстам песен Юрия Энтина. Классические хиты из мультфильма, включая «Ох, рано встает охрана!» и «Нам любые дороги дороги!», остаются любимыми для многих зрителей.





Режиссер Анастасия Русанова подчеркнула, что их версия мюзикла предназначена для семейного просмотра и сохраняет оригинальную музыку и тексты песен. Однако современное исполнение включает новые образы, костюмы, изменяющиеся декорации и глубже проработанные отношения между персонажами. Также в спектакль добавили элементы текстового общения. Балетмейстер Софья Прилуцкая отметила, что постановка насыщена яркими танцевальными номерами и акробатикой.





В мюзикле участвует практически вся труппа театра, включая солистов, хор, балет и оркестр под руководством Сергея Кисса. Программа спектакля наполнена детскими элементами, включая раскраски, созданные художником-постановщиком Анной Лифановой. Мюзикл «Бременские музыканты» станет новогодним подарком для жителей Рязани и войдет в постоянный репертуар театра. В праздничные утренние показы перед спектаклем пройдет мини-спектакль у елки с участием Деда Мороза и Бабы Яги.









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