В Эрмитаже появилась тактильная копия античной вазы

Слабовидящие посетители Государственного Эрмитажа получили возможность познакомиться с античным искусством с помощью тактильного экспоната — копии «Царицы ваз». Она расположена в Двадцатиколонном зале музея, о чем сообщает официальный Telegram-канал музея.





В зале появился новый элемент экспозиции — тактильная копия чернолаковой гидрии IV века до нашей эры. Этот макет стал частью инклюзивной программы «Искусство в ощущениях. Античность». Экспонат установлен рядом с оригиналом гидрии, также известной как «Царица ваз», которую выделяют ее выдающиеся художественные характеристики и уникальный сюжет.





Рельефная композиция вазы изображает десять божеств, среди которых богиня плодородия Деметра, ее дочь Персефона, бог виноделия Дионис и многие другие, включая Афину и Афродиту. На античном сосуде сохранились следы росписи белыми, синими и пурпурными красками, а также позолоты. Тактильная модель была создана с использованием технологии цифрового моделирования и напечатана на 3D-принтере, после чего прошла ручную обработку и роспись. Экспонат размещен на историческом каменном постаменте, что органично интегрирует его в контекст искусства Античного мира.





Отдел Античного мира в Эрмитаже является одним из старейших и содержит более 170 тысяч экспонатов. История античной коллекции началась в эпоху Петра I, который первым в России стал приобретать античную скульптуру. В XVIII и XIX веках императорская семья продолжала пополнять собрание, покупая произведения у европейских монархов и аристократов. С начала XIX века важным источником поступлений стали археологические находки на побережье Черного моря. В залах античного искусства Эрмитажа представлены всемирно известные шедевры, включая статуи Венеры Таврической и Юпитера, камею Гонзага и «Царицу ваз».





Эрмитаж также сообщил о дальнейших планах программы «Искусство в ощущениях», которая продолжится в залах постоянной экспозиции. В 2025 году планируется следующий этап программы, который будет посвящен искусству Китая.









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