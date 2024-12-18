В России запустили льготное кредитование для восстановления объектов культурного наследия

В России стартовала программа льготного кредитования, ориентированная на восстановление объектов культурного наследия. Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс объявил об этом на пресс-конференции в ТАСС.





По словам Ниденса, инициатива призвана привлечь 300 миллиардов рублей внебюджетных средств в сферу восстановления объектов культурного наследия. ДОМ.РФ совместно с Министерством культуры России разработали меры поддержки для участников данной программы. Льготный кредит будет доступен для разработки проектной документации, а также для восстановления и приспособления памятников архитектуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Срок реализации таких проектов не должен превышать 8,5 года. При действующих условиях ключевой ставки Банка России, инвесторы смогут воспользоваться льготной ставкой в 7% для 24 пилотных объектов культурного наследия в восьми регионах страны. Для остальных объектов ставка составит 17%.





Алексей Ляшенко, директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» Банка ДОМ.РФ, отметил, что проверка соответствия проектов условиям программы предстоит в дальнейшем, включая возможность применения льготной процентной ставки.





На пресс-конференции директор департамента управления делами и инвестиций Министерства культуры РФ Николай Никифоров указал на существующее количество объектов культурного наследия в России, которое превышает 157 тысяч. Однако свыше 14 тысяч из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Никифоров подчеркнул важность вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых памятников истории, что может включать передачу их в частную собственность или аренду с обязательствами по восстановлению и сохранению.





Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов выразил уверенность в востребованности нового проекта. Он отметил, что в регионе также предусмотрено значительное финансирование на субсидирование процентной ставки для инвесторов. Морозов считает, что совместные меры поддержки на федеральном и региональном уровне обеспечат максимальную эффективность реализации программы.









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