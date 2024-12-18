Министр культуры России Ольга Любимова посетила очную защиту национальных фильмов Фонда кино. Об этом она рассказала в Telegram-канале.





По словам министра, на питчинге отечественные киностудии представили 53 проекта в самых различных жанрах: исторические, приключенческие и семейные картины, комедии, а также спортивные и военные драмы.





«Среди презентованных работ — трагикомедия «Сочинитель» режиссера Александра Велединского. Это экранизация романа знаменитого македонского писателя Венко Андоновского «Пуп света». Фильм планируют частично снимать в Сербии, с участием российских и сербских актеров», — поделилась Ольга Любимова.





Министр добавила, что также были представлены сказка «Дива» о ребенке-вундеркинде с волшебным голосом, семейная комедия «Все, что тебя касается» Александра Войтинского, экранизация фантастического произведения братьев Стругацких «Отель "У погибшего альпиниста"» и биографическая драма «Костомаров» о борьбе за жизнь фигуриста Романа Костомарова.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой