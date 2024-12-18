Ольга Любимова посетила очную защиту национальных фильмов Фонда кино

18.12.2024

Ольга Любимова посетила очную защиту национальных фильмов Фонда кино
Министр культуры России Ольга Любимова посетила очную защиту национальных фильмов Фонда кино. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

По словам министра, на питчинге отечественные киностудии представили 53 проекта в самых различных жанрах: исторические, приключенческие и семейные картины, комедии, а также спортивные и военные драмы.

«Среди презентованных работ — трагикомедия «Сочинитель» режиссера Александра Велединского. Это экранизация романа знаменитого македонского писателя Венко Андоновского «Пуп света». Фильм планируют частично снимать в Сербии, с участием российских и сербских актеров», — поделилась Ольга Любимова.

Министр добавила, что также были представлены сказка «Дива» о ребенке-вундеркинде с волшебным голосом, семейная комедия «Все, что тебя касается» Александра Войтинского, экранизация фантастического произведения братьев Стругацких «Отель "У погибшего альпиниста"» и биографическая драма «Костомаров» о борьбе за жизнь фигуриста Романа Костомарова.


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой