18.12.2024
Министр культуры России Ольга Любимова посетила очную защиту национальных фильмов Фонда кино. Об этом она рассказала в Telegram-канале.
По словам министра, на питчинге отечественные киностудии представили 53 проекта в самых различных жанрах: исторические, приключенческие и семейные картины, комедии, а также спортивные и военные драмы.
«Среди презентованных работ — трагикомедия «Сочинитель» режиссера Александра Велединского. Это экранизация романа знаменитого македонского писателя Венко Андоновского «Пуп света». Фильм планируют частично снимать в Сербии, с участием российских и сербских актеров», — поделилась
Ольга Любимова.
Министр добавила, что также были представлены сказка «Дива» о ребенке-вундеркинде с волшебным голосом, семейная комедия «Все, что тебя касается» Александра Войтинского, экранизация фантастического произведения братьев Стругацких «Отель "У погибшего альпиниста"» и биографическая драма «Костомаров» о борьбе за жизнь фигуриста Романа Костомарова.
Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой