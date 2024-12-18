Объявлены победители конкурса «Читаем всей семьей»

Стали известны имена победителей первого Всероссийского конкурса «Читаем всей семьей».



Ими стали семьи из разных регионов России, включая Чувашскую Республику, Донецкую Народную Республику, Республику Башкортостан и другие.



В номинации «Проза» победу одержали семьи Безъязыковых из Ленинградской области, Федоровых из Чувашской Республики и Лухтионовых из Донецкой Народной Республики. Они представили произведения «По щучьему велению», «А зори здесь тихие...» и «Желтый свет» соответственно.



В номинации «Поэзия» лауреатами стали семьи Иорданских из Москвы, Рыскиных из Севастополя и Бибиковых из Республики Башкортостан. Они представили сочинения «Усатый-полосатый», «Над морем» и «Листопад».



Как отметила первый заместитель директора Российской государственной детской библиотеки и исполнительный директор Ассоциации «Растим читателя» Анжела Лебедева, шесть семей-победителей будут приглашены в Москву на Всероссийскую неделю детской книги, где состоится торжественное награждение. Для них также будет организована культурная программа.





Всего в конкурсе приняли участие 12 751 семья из 87 регионов России. Лидерами по количеству заявок стали Москва и Московская область. Далее следуют Кемеровская область — Кузбасс, Ставропольский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Республика Башкортостан замыкает пятерку лидеров. Среди популярных авторов оказались Пушкин, Чуковский, Барто, Михалков, Драгунский, Толстой и многие другие.









Фото:Pixabay.com