Актер Александр Петров впервые станет отцом

Известный актер Александр Петров и его супруга Виктория ждут пополнения в семье, передает Starhit.ru.





Для Петрова это будет первый ребенок. Пол ребенка пара пока не раскрывает.



В Сети появилась фотография супругов, на которой артист обнимает избранницу, демонстрирующую заметно округлившийся живот. Подробности грядущего пополнения не сообщаются.





Александр Петров — российский актер, известный своими ролями в таких фильмах, как «Полицейский с Рублевки», «Т-34» и «Гоголь. Начало». Его фильмография насчитывает более 40 картин. Петров является двукратным лауреатом премии «Золотой орел».









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