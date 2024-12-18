Актер Александр Петров впервые станет отцом

Министр культуры России сообщила о 53 проектах, которые отечественные киностудии представили на питч...
Опрос был проведен среди 25 профессиональных кинокритиков.
Ими стали семьи из разных регионов России, включая Чувашскую Республику, Донецкую Народную Республик...
Пол ребенка пара пока не раскрывает.
Обновленный кинотеатр оснащен современным оборудованием, что позволило улучшить качество изображения...
Министр культуры России сообщила о 53 проектах, которые отечественные киностудии представили на питч...
Опрос был проведен среди 25 профессиональных кинокритиков.
Ими стали семьи из разных регионов России, включая Чувашскую Республику, Донецкую Народную Республик...
Пол ребенка пара пока не раскрывает.
Обновленный кинотеатр оснащен современным оборудованием, что позволило улучшить качество изображения...
Фестиваль «Как на речке было на Фонтанке» направлен на сохранение, развитие и популяризацию традицио...
Торжественная церемония закрытия состоялась в Сан-Паулу.
В Малом зале Петербургской филармонии 20 декабря пройдет концерт для скрипки соло, посвященный велик...
Фильм основан на одноименной повести Бориса Васильева.
В финал вышли восемь агломераций.
На выставке представлено около 150 подлинных экспонатов.
Программа позволит привлечь 300 миллиардов рублей внебюджетных средств на восстановление памятников ...
Выставка включает более 250 уникальных экспонатов.
Зарубежные площадки присоединились к проекту.
Спрос на отечественный контент растет, а прогресс в разных сегментах сильно различается, рассказала ...
Московский музей дизайна и Государственная Третьяковская галерея представляют выставку «110 | Россий...
Главным посылом смотра стало укрепление связей между мастерами индустрии и молодыми авторами.
В этом году среди победителей есть как авторское кино, так и исторические и детские фильмы.
Мероприятие состоится в храме Воскресения Христова.
За звание лучшего иностранного художественного фильма поборются 15 картин.
18.12.2024