В Москве после реконструкции открывается кинотеатр «Юность»

Кинотеатр «Юность», входящий в сеть «Москино», готовится к открытию после реконструкции.



Обновленный кинотеатр оснащен современным оборудованием, что позволило улучшить качество изображения и звука, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



В одном из залов сохранили возможность показа фильмов на 35-миллиметровой пленке. Два зала, рассчитанные на 37 и 31 место, оснащены удобными креслами и функцией панорамного просмотра. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные места с системой вызова персонала.





В рамках реконструкции в здании модернизированы системы водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Улучшена архитектурная подсветка и звукоизоляция кинозалов, заменены двери и окна.





В репертуаре кинотеатра будут представлены российские и зарубежные фильмы, анимационное кино, ретроспективы и фестивальные картины на языке оригинала с субтитрами. «Юность» также продолжит традицию показа авторского кино, включая работы признанных и молодых режиссеров.





Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы