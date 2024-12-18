В Петербурге завершился Международный фестиваль народного песенного искусства

В Санкт-Петербургском государственном институте культуры прошел XIII Международный фестиваль народного песенного искусства «Как на речке было на Фонтанке».



Фестиваль направлен на сохранение, развитие и популяризацию традиционного музыкального искусства.



В программе приняли участие лауреаты прошлых лет, а также артисты из Республики Беларусь. В концерте прозвучали плясовые, колыбельные и хороводные композиции из различных регионов России, включая Краснодар, Москву, Волгоград и Пермский край.



Завершился фестиваль исполнением песни «Ах ты, степь широкая» в исполнении Русского хора СПбГИК.



В рамках мероприятия прошли акустические репетиции, конкурсные прослушивания и экскурсии. Эксперты обсудили вопросы изучения и сохранения народной песенной культуры, а также региональные особенности. Участникам был представлен опыт СПбГИК в организации фольклорно-этнографических экспедиций.



Фестиваль завершился гала-концертом лауреатов в театрально-концертном зале «На Дворцовой». Фольклорный театр «Кудесы» из Великого Новгорода подготовил специальный творческий номер. Также состоялась торжественная церемония награждения победителей. Запись концерта доступна на портале культурного наследия и традиций народов России.





Фото: пресс-служба Минкультуры России