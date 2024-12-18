В Бразилии завершились «Русские сезоны»

В Бразилии завершился Международный культурный проект «Русские сезоны» 2024 года.



Торжественная церемония закрытия состоялась в Сан-Паулу. Чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий зачитал приветственное послание президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул важность проекта для укрепления культурных связей между Россией и Бразилией.



Министр культуры России Ольга Любимова обратилась к зрителям и участникам с видеообращением, поблагодарив их за теплый прием российской культуры. Она отметила успешное проведение более 30 мероприятий, включая концерты, спектакли, мастер-классы и выставки.



Кульминацией проекта стали концерты народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана и его Московского джазового оркестра. Выступления прошли в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу и включали популярные мелодии на португальском, испанском и английском языках, а также российские хиты, такие как «Луч солнца золотого» и «Черный кот».



Специальным гостем стала джазовая певица Фантине, исполнившая композиции Антонио Карлоса Жобима.

В Бразилии выступили известные артисты: Николай Цискаридзе, Ильдар Абдразаков, лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Российские коллективы представили ведущие коллективы, такие как Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Театр балета Бориса Эйфмана, Театр кукол имени С.В. Образцова и Государственный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной.



Выставочная программа «Русских сезонов» демонстрировала богатство российской культуры. Среди них — «Арт-маскарад Русских сезонов» Ники Велегжаниновой, выставка декоративно-прикладного искусства и фотоцикл, посвященный 500-летию Новодевичьего монастыря.



Проект охватил семь городов Бразилии: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Санту-Андре, Майрипора, Диадема, Сан-Бернарду-ду-Кампу и Нова-Фрибургу. Мероприятия прошли на 18 площадках, включая Муниципальный театр и театр Риашуэло в Рио-де-Жанейро, Teatro São Pedro и Teatro Bradesco в Сан-Паулу.



«Русские сезоны» реализованы при поддержке правительства РФ, Министерства культуры РФ и Министерства иностранных дел РФ.





Фото: пресс-служба Министерства культуры России