Омск получил звание культурной столицы 2026 года

В московском «Цифровом деловом пространстве» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Культурная столица 2026 года».



Звание культурной столицы 2026 года получил Омск.





Федеральный конкурс «Культурная столица года» проводится Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Правительства Москвы. Проект создан для содействия культурному и социально-экономическому развитию российских городов.





В финал вышли восемь агломераций: Зарайск-Коломна, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск и Томск. Все они получили максимальные баллы от жюри по результатам двух этапов конкурса.





Победителя в основной номинации объявил председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков.





Губернатор Омской области Виталий Хоценко поблагодарил жюри и гостей за высокую оценку.





«Приглашаем вас всех в гости в 2026 году. Мы точно удивим вас нашими культурными мероприятиями и добротой, порядочностью людей, нашими гастрономическими чудесами и многим другим», — сказал Виталий Хоценко.









Фото: Сергей Калугин/предоставлено организатором