В Музее Победы 18 декабря открылась новогодняя выставка «История в миниатюре — взгляд сквозь века».



На выставке представлено около 150 подлинных экспонатов, включая новогодние почтовые открытки, елочные игрушки, коллекцию «Солдаты Победы» и миниатюры по мотивам балета «Щелкунчик», сообщили в пресс-службе учреждения.



Особое внимание уделено оловянным солдатикам, которые иллюстрируют разные эпохи российской истории. Посетители могут увидеть изображения правителей, воинов и полководцев, таких как Рюрик, Александр Невский, Петр Первый, Екатерина Великая, Жуков и Скобелев. Также представлены исторические композиции. В их числе подвиги на Бородинском поле и работа моряков в 1917 году.



В Музее Победы также пройдут праздничные мероприятия, включая творческие концерты, мастер-классы и исторический квест «Елка Победы».



Выставка продлится до 12 января 2025 года.





Фото: пресс-служба Музея Победы