В России запустили программу льготных кредитов для восстановления объектов культурного наследия

18.12.2024
В России стартовала программа льготного кредитования для восстановления объектов культурного наследия.
Об этом сообщил Алексей Ниденс, заместитель генерального директора ДОМ.РФ, передает
ТАСС.
Программа позволит привлечь 300 миллиардов рублей внебюджетных средств на восстановление памятников архитектуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Участники смогут получить льготный кредит на разработку проектной документации, реставрацию и адаптацию объектов к современному использованию. Срок реализации проектов не должен превышать 8,5 года.
Для инвесторов предусмотрены льготные ставки. Для 24 пилотных объектов в восьми регионах (Забайкальском крае, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Ярославской, Самарской, Нижегородской и Тверской областях) действует ставка в 7%. Для остальных объектов ставка составит 17%.
На сегодняшний день в России насчитывается более 157 тысяч объектов культурного наследия, однако состояние почти 14 тысяч памятников оценивается как неудовлетворительное. Вовлечение неиспользуемых объектов в хозяйственный оборот поможет включать их передачу в частную собственность или аренду с обязательствами по восстановлению и сохранению.
Фото: Pixabay.com