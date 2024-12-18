В Историческом музее открылась выставка коллекции Русского Императорского двора

ГИМ и Эрмитаж представили выставку коллекции Русского Императорского двора, включающую более 250 уникальных экспонатов.





Среди них — ювелирные изделия, парадные мундиры и бальные платья, а также галерея портретов из собрания Эрмитажа, многие из которых впервые демонстрируются в Москве. Экспозиция охватывает период с XVII до начала XX века и включает работы отечественных и зарубежных мастеров.





Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал выставку «манифестом» русской роскоши, подчеркивая ее академичность и тщательное изучение истории мастеров, моды и владельцев.





Экспозиция состоит из трех разделов. Первый раздел, «Галерея драгоценностей», представляет ювелирные изделия императорской семьи, включая коллекцию Петра I и золотой туалетный прибор Анны Иоанновны. Также впервые будут показаны драгоценный ларец графа Д. П. Татищева и хранящиеся в нем геммы. В этом разделе также представлены предметы из личных коллекций Долгоруковых, Нарышкиных, Шуваловых, Строгановых и Юсуповых, попавшие в Эрмитаж после революции 1917 года.





Центральный раздел выставки, «Бал», включает парадные портреты русской аристократии, аксессуары, шелковые и бархатные костюмы и платья. Здесь можно увидеть ювелирные шедевры, такие как подвеска «Клубок змей» работы французского мастера Рене Лалика.





Завершает экспозицию раздел с мемориальными предметами, связанными с частной жизнью монархов и членов династии Романовых.









Фото: пресс-служба Государственного исторического музея