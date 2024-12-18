Трансляции «Щелкунчика» пройдут в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии

В кинотеатрах ОАЭ, Армении и Беларуси состоится онлайн-показ балета «Щелкунчик» Чайковского в постановке Юрия Григоровича.



30 и 31 декабря в 19:00 и 12:00 соответственно зрители смогут увидеть спектакль, который будет идти на Исторической сцене Большого театра, в прямом эфире в кинотеатрах по всей России.



Зарубежные площадки также присоединились к проекту: онлайн-показы пройдут в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии.



Всего будет проведено более 500 сеансов, которые будут показаны более чем в 300 кинотеатрах в 112 городах, включая такие города, как Дубай, Ереван, Минск и Гродно.



Полный список кинотеатров, которые покажут трансляцию, можно найти на официальном сайте ГАБТ.



Кроме того, трансляция балета в прямом эфире пройдет 31 декабря в 20:00 в сообществе театра во «ВКонтакте».









Фото: газета "Культура"