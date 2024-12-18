Доля российских фильмов, сериалов и видео продолжит расти в 2025 году.



Кроме того, активно будут развиваться интерактивные форматы. Об этом заявила руководитель медиацентра Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Яна Ширяева на пресс-конференции «Итоги — 2024, прогнозы — 2025» в Москве, Кроме того, активно будут развиваться интерактивные форматы. Об этом заявила руководитель медиацентра Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Яна Ширяева на пресс-конференции «Итоги — 2024, прогнозы — 2025» в Москве, передает ТАСС.





По словам Ширяевой, спрос на отечественный контент растет, а прогресс в разных сегментах сильно различается. Особенно это касается сегментов, откуда ушли западные компании. В 2025 году может произойти прорыв в этих направлениях, считает эксперт.



Также будет развиваться интерактив: веб-сериалы, VR- и AR-технологии. Зрители смогут влиять на сюжет, что делает такие форматы привлекательными для молодежи.









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