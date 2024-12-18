Ольга Любимова: фестиваль «Мост» стал событием не только для Крыма, но и для всей страны

В арт-кластере «Таврида» в Крыму завершился кинофестиваль «Мост».



Смотр стал первым масштабным событием не только для полуострова, но и для всей страны, заявила министр культуры России Ольга Любимова.



«Событие объединило поколения, идеи и профессионалов из разных уголков России. Его главный посыл — укрепление связей между мастерами индустрии и молодыми авторами», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры отметила, что на фестивале начинающие кинематографисты получили возможность показать свои проекты и пообщаться с профессионалами. Всего на фестивале было представлено 50 картин, в том числе фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры: «Смотри на меня», «110», «Огненный лис».



«Ключевые темы фестиваля включали важные юбилеи: 100-летие киностудии „Мосфильм“, 10-летие воссоединения Крыма с Россией, 90-летие первого космонавта мира Юрия Гагарина и 150-летие Николая Рериха. Среди специальных событий — эксклюзивные предпремьерные показы фильмов „Домовенок Кузя“ и „Финист. Первый богатырь“», — отметила Ольга Любимова.



По словам министра, благодаря поддержке молодых специалистов фестиваль приобретает особое значение.



«Уверена, „Мост“ станет ежегодной площадкой для диалога и развития отечественного кино, а также важной частью культурного кода России», — сказала Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova