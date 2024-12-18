Девять фильмов в Якутии получат субсидии на 20 млн рублей

Девять якутских фильмов получили республиканские субсидии на 20 млн рублей, передает пресс-центр Республики Саха (Якутия).



Список победителей конкурса на получение субсидий для якутских кинопроектов был объявлен 17 декабря. Девять фильмов получат финансовую поддержку от государственного бюджета республики на общую сумму 20 миллионов рублей.



Заместитель Председателя Правительства республики Сергей Местников отметил, что в этом году среди победителей есть как авторское кино, так и исторические и детские фильмы.



На конкурс было подано 22 заявки, из которых 9 были признаны победителями. Среди них международный проект режиссёра Степана Бурнашева «Пентхаус», а также фильмы Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» и «Триумф», которые будут продвигаться на российские и международные кинофестивали и кинорынки.



Министр культуры и духовного развития Афанасий Ноев подчеркнул, что фильмы, созданные в рамках предыдущих конкурсов, показали хорошие результаты. Например, картина «Карина» режиссёра Марианны Сиэгэн собрала более 50 миллионов рублей, что стало абсолютным рекордом для якутского кино. Фильм «Там, где танцуют стерхи» получил гран-при VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», а «На краю света» Эдуарда Новикова стал победителем второго конкурса Президентского Фонда культурных инициатив.



За 11 месяцев 2024 года кассовые сборы якутских фильмов достигли 155 миллионов рублей, что на 55 миллионов больше, чем в 2023 году.



Проект по поддержке якутских кинопроизводителей был запущен в 2020 году Главой республики Айсеном Николаевым. За пять лет было поддержано 38 проектов на сумму более 115 миллионов рублей.









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