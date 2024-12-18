В рамках фестиваля «Площадь Искусств» пройдет концерт в память о дирижере Темирканове

18.12.2024
На XXIV Международном зимнем фестивале «Площадь Искусств» пройдет концерт в память о выдающемся дирижере Юрии Темирканове.
Мероприятие состоится в храме Воскресения Христова (Спас на Крови) 20 декабря.
В исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга прозвучат хоровые аранжировки произведений Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова, а также шесть хоров на стихи Александра Пушкина из оперы Родиона Щедрина «Евгений Онегин».
Художественный руководитель хора, заслуженный артист России Владимир Беглецов отметил, что коллектив регулярно выступает на фестивале и в этот раз подготовил программу, основанную на музыке композиторов, близких Юрию Хатуевичу.
«Мне этот цикл дорог, потому что я очень люблю Пушкина и „Евгения Онегина“, люблю музыку Щедрина, который входил в круг близких друзей Темирканова», — рассказал Владимир Беглецов о произведении Щедрина.
Концерт станет символическим посланием Темирканову, рассказали организаторы.
Фото: пресс-служба Петербургской филармонии