В рамках фестиваля «Площадь Искусств» пройдет концерт в память о дирижере Темирканове

На XXIV Международном зимнем фестивале «Площадь Искусств» пройдет концерт в память о выдающемся дирижере Юрии Темирканове.



Мероприятие состоится в храме Воскресения Христова (Спас на Крови) 20 декабря.



В исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга прозвучат хоровые аранжировки произведений Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова, а также шесть хоров на стихи Александра Пушкина из оперы Родиона Щедрина «Евгений Онегин».



Художественный руководитель хора, заслуженный артист России Владимир Беглецов отметил, что коллектив регулярно выступает на фестивале и в этот раз подготовил программу, основанную на музыке композиторов, близких Юрию Хатуевичу.



«Мне этот цикл дорог, потому что я очень люблю Пушкина и „Евгения Онегина“, люблю музыку Щедрина, который входил в круг близких друзей Темирканова», — рассказал Владимир Беглецов о произведении Щедрина.



Концерт станет символическим посланием Темирканову, рассказали организаторы.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии