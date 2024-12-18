Скончался актер «Властелина колец» Дэвид Уитерли

Актер Дэвид Уитерли, запомнившийся ролью Барлимана Баттербура в фильме «Властелин колец: Братство кольца» (2001), скончался на 86-м году жизни.



Об этом сообщила новозеландская газета The New Zealand Herald.



По данным издания, Уитерли ушел из жизни 12 декабря. В некрологе его назвали человеком, покорившим сердца зрителей театра, радио, кино и телевидения, получившим международное признание.



Уитерли родился в Лондоне в 1939 году, а в 1960-х переехал в Новую Зеландию, где начал театральную карьеру. Он также известен ролями в фильмах «Под горой» (2009) и «Могучие рейнджеры: Операция «Молния» (2007).









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