В Сириусе пройдут новогодние выступления Страдивари-ансамбля Мариинского театра

На федеральной территории Сириус состоится дебют Страдивари-ансамбля Мариинского театра.



Коллектив, специализирующийся на исполнении музыки на инструментах, созданных великими мастерами XVII–XVIII веков, представит две праздничные программы под управлением скрипача и дирижера Лоренца Настурики-Гершовичи, передает пресс-служба театра.



3 января музыканты исполнят произведения, которые традиционно звучат в зале Венской филармонии «Музикферайн» в честь Нового года. В программу войдут вальсы, польки и марши, ставшие популярной музыкой Европы в XIX веке. Также прозвучат сочинения современников Штрауса, таких как Франц Легар, Имре Кальман и Жак Оффенбах. Арии из опер этих композиторов исполнят солисты Мариинского театра.



4 января Страдивари-ансамбль представит программу, ставшую одним из его самых известных выступлений. Музыканты исполнят произведения аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, включая хиты «Libertango», «Milonga del angel», «Oblivion», «Adios Nonino» и цикл «Времена года в Буэнос-Айресе». Для этого концерта Лоренц Настурика-Гершовичи выступит в качестве солиста.



Концерты пройдут в Большом зале Университета «Сириус».





Фото: пресс-служба Мариинского театра