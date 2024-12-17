Российскую картину «На этой земле» покажут на Роттердамском кинофестивале

Фильм российского кинорежиссера Ренаты Джало «На этой земле» попал в программу Международного Роттердамского кинофестиваля.



Смотр пройдет с 30 января по 9 февраля 2025 года.



Лента рассказывает о «русских Икарах» — людях, создававших летательные аппараты в виде крыльев, и их первых попытках подняться в небо. Продюсером фильма выступил Алексей Учитель, а главные роли исполнили Виктория Сняткова, Марина Сняткова, Александр Александров и другие. Картина уже была представлена на кинофестивале «Маяк» в Геленджике.



Роттердамский международный кинофестиваль, основанный в 1972 году, ориентирован на альтернативное и некоммерческое кино. В 2024 году мероприятие привлекло более 250 тысяч зрителей, которые посетили 424 показа, включая 183 мировые премьеры и дополнительные программы. Талисманом фестиваля является тигр.





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