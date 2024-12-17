«Интерстеллар» поставил рекорд по сборам после выхода в повторный прокат

17.12.2024
Фильм «Интерстеллар», созданный американским режиссером Кристофером Ноланом в 2014 году, установил новый рекорд по кассовым сборам.
Это произошло после выхода версии фильма в формате IMAX, передает портал Collider.
Картина, получившая культовый статус, вернулась в прокат в честь десятилетия с момента премьеры. В первые выходные после повторного выхода лента побила рекорды среди всех фильмов, которые когда-либо выходили в повторный прокат. Сборы составили 21 миллион долларов.
За всё время показа в кинотеатрах «Интерстеллар» заработал более 545 миллионов долларов.
Последней работой Нолана стал фильм «Оппенгеймер». Он оказался успешным для режиссера и актеров, сыгравших главные роли.
Фото: кадр из фильма "Интерстеллар"