«Интерстеллар» поставил рекорд по сборам после выхода в повторный прокат

17.12.2024

«Интерстеллар» поставил рекорд по сборам после выхода в повторный прокат
Фильм «Интерстеллар», созданный американским режиссером Кристофером Ноланом в 2014 году, установил новый рекорд по кассовым сборам. 

Это произошло после выхода версии фильма в формате IMAX, передает портал Collider.

Картина, получившая культовый статус, вернулась в прокат в честь десятилетия с момента премьеры. В первые выходные после повторного выхода лента побила рекорды среди всех фильмов, которые когда-либо выходили в повторный прокат. Сборы составили 21 миллион долларов.

За всё время показа в кинотеатрах «Интерстеллар» заработал более 545 миллионов долларов.

Последней работой Нолана стал фильм «Оппенгеймер». Он оказался успешным для режиссера и актеров, сыгравших главные роли.


Фото: кадр из фильма "Интерстеллар"