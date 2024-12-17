Победителей Дальневосточной кинопремии объявят 23 декабря

Лауреаты первой Дальневосточной кинопремии, которую учредили для признания выдающихся достижений в кинематографе и вклада в развитие киноиндустрии региона, станут известны 23 декабря.



Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.



Торжественная церемония награждения пройдет на площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.



Экспертный совет, в состав которого входит заместитель главы Минвостокразвития РФ Эльвира Нургалиева, определит лучший фильм, сценарий и дебют. Также будет вручена специальная награда «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока».



На пленарной сессии и в рамках круглых столов номинанты обсудят развитие кинематографа в ДФО.



В шорт-лист премии вошли 14 проектов. Дальневосточная кинопремия проводится впервые при поддержке Минвостокразвития России, КРДВ, Центра «Золотой ворон» и Фонда развития социальных инициатив.









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