Бэнкси опубликовал фото новой скандальной работы

17.12.2024

Бэнкси опубликовал фото новой скандальной работы
Анонимный уличный художник Бэнкси разместил фото нового граффити.

Снимок размещен в официальном аккаунте художника в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке изображена женщина, напоминающая Деву Марию, и младенец. В районе груди женщины из стены, на которой выполнен рисунок, торчит ржавая труба. Местонахождение этой работы Бэнкси пока остается неизвестным.

В комментариях пользователи отметили, что изображение может быть воспринято как кощунственное и оскорбительное для христиан. Некоторые усмотрели в нем намек на Божию Матерь и Иисуса Христа.

Ранее в Лондоне течение одной недели появилось несколько новых работ Бэнкси, посвященных вопросам экологии и загрязнения окружающей среды.


Фото: @banksy