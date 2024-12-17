Бэнкси опубликовал фото новой скандальной работы

17.12.2024
Анонимный уличный художник Бэнкси разместил фото нового граффити.
Снимок размещен в официальном аккаунте художника в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
На снимке изображена женщина, напоминающая Деву Марию, и младенец. В районе груди женщины из стены, на которой выполнен рисунок, торчит ржавая труба. Местонахождение этой работы Бэнкси пока остается неизвестным.
В комментариях пользователи отметили, что изображение может быть воспринято как кощунственное и оскорбительное для христиан. Некоторые усмотрели в нем намек на Божию Матерь и Иисуса Христа.
Ранее в Лондоне течение одной недели появилось несколько новых работ Бэнкси, посвященных вопросам экологии и загрязнения окружающей среды.
Фото: @banksy