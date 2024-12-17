Фестиваль «Имбирный пряник» в РГБМ собрал более 1,5 тысячи гостей

Более 1,5 тысячи гостей посетили фестиваль «Имбирный пряник» в Российской государственной библиотеке для молодежи, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Фестиваль, посвященный новогодним традициям, объединил представителей разных регионов России и мира. Мероприятие началось с выступления Алины Симоновой, лауреата Грушинского фестиваля, исполнившей песни из мюзикла «Снежная королева» и сериала «Фиксики».



В программе фестиваля были мастер-классы, интерактивные лекции, музыкальные номера и игры. Гости также приняли участие в новогоднем квесте, основанном на книге-путешествии «Смотри: Байкал!» издательства «Самокат».





Фото: пресс-служба Минкультуры России