В Солнцеве завершили капремонт культурного центра

В московском районе Солнцево завершен капитальный ремонт Культурного центра на улице Богданова.



Об этом сообщает департамент культуры Москвы. Ранее учреждение располагалось в здании, подлежащем сносу по программе реновации, и теперь его переместили в новое помещение на первом этаже 22-этажного жилого дома.



Работы включали перепланировку, капитальный ремонт инженерных систем, установку систем дымоудаления и пожарной безопасности, а также создание условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В обновленном центре предусмотрены два входа с козырьками и пандусами, а ступени выполнены из нескользящей керамогранитной плитки. Цоколь здания также был отремонтирован, а фасад покрашен в бело-коричневые цвета с бордовым цоколем.



В новом помещении разместятся арт-студия, кабинеты для активных занятий дошкольников, раннего развития детей, технического творчества и компьютерной грамотности. Для любителей старинных ремесел будет работать гончарная студия с необходимыми условиями для работы, включая специальные раковины, фартук из плитки и сушилки для рук.





Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы