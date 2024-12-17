Представители пяти театров Москвы стали лауреатами спецпремии «Золотая маска»

Представители пяти московских театров стали лауреатами специальной премии «Золотая маска».



В число лауреатов вошли кинорежиссер и худрук «Мастерской «12» Никита Михалков, художественный руководитель Московского театра «У Никитских ворот» Марк Розовский, актриса «Современника» Марина Неёлова, Евгений Стеблов из Театра имени Моссовета и Александр Титель, художественный руководитель оперной труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Об этом сообщает департамент культуры Москвы.



Марк Розовский выразил благодарность за высокую оценку его труда и подчеркнул, что успех театра — это результат совместных усилий команды.



Александр Титель отметил важность проведения «Золотой маски». Премия, по словам худрука, является знаком качества всего театрального сообщества России.



В этом году лауреатами стали также деятели культуры из других регионов России, а также губернаторы Севастополя и Приморского края. Торжественная церемония награждения пройдет 27 марта, в Международный день театра.



«Золотая маска» — ежегодная профессиональная премия Союза театральных деятелей России, существующая с 1993 года. В сезоне 2023–2024 на премию было подано 734 спектакля от 472 театров.









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы