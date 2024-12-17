«Беларусьфильм» запросил у Фонда кино финансирование около 20 фильмов

Киностудия «Беларусьфильм» обратилась к Фонду кино РФ с просьбой о финансировании около 20 анимационных, игровых и документальных проектов.



Об этом сообщил генеральный директор студии Юрий Алексей в Об этом сообщил генеральный директор студии Юрий Алексей в интервью ТАСС.





Гендиректор подчеркнул важность совместных международных проектов, направленных на укрепление отношений в рамках Союзного государства. По его словам, такие инициативы могут способствовать развитию образовательных программ, киносетей, поддержке кинопроизводства и созданию международной ассоциации киноархивов.





Алексей уточнил, что в ближайшие годы планируется профинансировать от трех до пяти анимационных, трех игровых и десяти документальных фильмов, а также оперативно поддерживать проекты «Беларусьфильма» из внебюджетных средств фонда.





Руководитель также отметил, что благодаря поддержке Министерства культуры и Фонда кино Россия за последние годы смогла заменить голливудские фильмы на отечественные. Россия, Беларусь, Казахстан и Таджикистан должны осуществлять совместное кинопроизводство, считает Алексей.









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