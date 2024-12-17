Появились первые кадры фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым

В сети появился трейлер нового фильма «Кончится лето».





Главные роли в киноленте играют Юра Борисов и Макар Хлебников.



Центральный персонаж картины — Кеша, который возвращается в родной поселок после долгого отсутствия. Он отсидел срок и теперь хочет просто жить: найти работу, накопить денег и решить, как быть дальше. Кеша устраивается в золотодобывающую артель, но его обманывают старатели, оставляя без работы и будущего. Он решает отомстить: похищает золото и пускается в бега, но не один, а вместе с младшим братом, который мечтал поступить в институт и даже получил высокие баллы на вступительном экзамене.





Фильм «Кончится лето» выйдет в прокат 27 февраля 2025 года.



Производством фильма занимались Lookfilm, «Место силы» и онлайн-кинотеатр KION. Продюсерами выступили Борис Хлебников, Александр Плотников, Валерий Федорович, Евгений Никишов и Игорь Мишин. Режиссеры — Владимир Мункуев и Максим Арбугаев. Сценарий написал Владимир Мункуев.









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