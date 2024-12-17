Скончалась главред «Ленфильма» 1980-х годов Нелли Машенджинова

Главный редактор «Ленфильма» 1980-х годов Нелли Машенджинова скончалась в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни, сообщает киностудия.



Отпевание состоится 20 декабря в 11:00 в Иоанновском монастыре на набережной Карповки, 45, говорится в заявлении.



По словам представителей киностудии, при Машенджиновой укрепилась Ленинградская школа кино, а также появилась новая плеяда молодых режиссеров, операторов и драматургов. Машенджнова была близка с Алексеем Германом, при ее руководстве на студию пришли такие выдающиеся деятели, как Александр Сокуров, Сергей Овчаров, Константин Лопушанский, Валерий Огородников, Юрий Мамин, Виктор Бутурлин, Дмитрий Светозаров и другие. Под началом Машенджиновой дебютировал Виктор Аристов, была создана Мастерская первого и экспериментального фильма.



«Нелли Николаевна Машенджинова была главным редактором на многих картинах, определивших лицо современного «Ленфильма». Она была деликатным, отзывчивым, душевным человеком, — сказано в сообщении киностудии. — «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими», — говорится в заявлении.





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