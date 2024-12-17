Берлинале назвал первые проекты, участвующие в 75-м выпуске смотра

Организаторы Берлинского кинофестиваля начали объявлять программу предстоящего мероприятия.





В рамках фестиваля состоятся три мировые премьеры. В секции Berlinale Special будут показаны триллер «Острова» с участием Сэма Райли и Стейси Мартин, фильм «Душенька» от режиссеров Дасти Манчинелли и Мадлен Симс-Февер, а также джазовый байопик «Кельн 1975».





В секции «Панорама» также анонсированы первые 12 фильмов. Среди них — документальная лента «Пол» Дени Коте, драма «День Питера Худжара» Айры Сакса с Беном Уишоу и Ребеккой Холл и другие картины. Полный список доступен на официальном сайте фестиваля.



Берлинале пройдет с 13 по 23 февраля. Это будет первый фестиваль под руководством Триши Таттл, которая стала первой женщиной, занявшей должность художественного руководителя фестиваля.



Берлинский кинофестиваль — один из самых престижных и влиятельных кинофестивалей мира, основанный в 1951 году. Проводится ежегодно в феврале. Фестиваль включает несколько секций, каждая из которых фокусируется на определенном типе фильмов, а также включает специальные показы, ретроспективы и образовательные программы.









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