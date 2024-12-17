Строительство музейного квартала ГМИИ завершат к 2030 году

Завершение строительства музейного квартала ГМИИ запланировано на 2030 год.





Об этом сообщила директор музея Елизавета Лихачева на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года и планам на 2025 год. Осенью 2026-го планируется открыть первое здание музейного квартала Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Полностью завершить работы планируется до 2030 года, после чего главное здание музея закроется на ремонт.





«Надеемся, что в конце следующего года нам начнут сдавать первое здание, и это будет здание депозитарно-реставрационного комплекса, и мы начнем его потихонечку осваивать. И уже осенью 2026 года мы его откроем для публики. <...> До 2030 года должно быть все построено», — приводит ТАСС слова Лихачевой.





Директор музея также отметила, что после завершения строительства коллекция Пушкинского музея переедет в новые здания, а главное здание музея закроется на реставрацию. По ее словам, это необходимо, так как зданию более 110 лет, а последние масштабные ремонтные работы проводились около 70 лет назад.





Реконструкция ГМИИ и преобразование его в музейный городок начались в 2014 году. В рамках проекта реконструируются усадьба Вяземских-Долгоруковых, которая станет галереей искусства старых мастеров, усадьба Голицыных, где разместится галерея искусства импрессионистов и постимпрессионистов, а также доходный дом Стуловых, который превратится в Дом текста (научно-информационный центр). Кроме того, строятся депозитарно-реставрационный и выставочный центры.









Фото: кадр видео