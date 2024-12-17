Алексей Франдетти назначен худруком Большого театра оперы и балета Узбекистана

Российский режиссер и педагог Алексей Франдетти стал художественным руководителем Государственного академического Большого театра оперы и балета Узбекистана имени Алишера Навои, сообщает пресс-служба театра.



«Родившийся в Узбекистане российский режиссер, актер и педагог Алексей Франдетти назначен художественным руководителем Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои. Это событие обещает стать знаковым для культурной жизни страны и вдохновить новое поколение артистов», — говорится в сообщении.



В качестве худрука Большого театра Алексей Франдетти сможет реализовать свои амбициозные проекты, которые обогатят культурную жизнь не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии, добавили в театре. В учреждении выразили уверенность в том, что творческий подход Франдетти сделает театр привлекательным для зрителей всех возрастов.



Алексей Франдетти родился в Ташкенте в 1984 году. Окончил Ташкентскую высшую школу национального танца и хореографии, а в 2002 году переехал в Москву. В 2006 году он окончил ВГИК и стал известен как режиссер мюзиклов. В июле 2022 года он занял должность главного режиссера театра «Ленком Марка Захарова». В июне 2024 года режиссер объявил о переходе в «Театр эстрады». 17 декабря 2024 года мюзикл Франдетти «Маяковский» в «Ленкоме Марка Захарова» получил международную премию зрительских симпатий «Звезда театрала» как лучшая музыкальная постановка.









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