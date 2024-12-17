Начались съемки драматического триллера «Резервация» — первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности».



В главных ролях — Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова.



Сюжет разворачивается вокруг бывшего полицейского Сергея, который возвращается домой и обнаруживает, что его район отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Теперь этот район называют резервацией, где нет связи и привычных правил, а любая попытка выйти за ее пределы заканчивается смертью. Сергей решает раскрыть тайну аномалии и вытащить своих родных из ловушки. Он пробирается на закрытую территорию, но на его пути стоит не только аномалия.



Производство сериала осуществляют онлайн-кинотеатр KION, продакшн Team Films при участии телеканала РЕН ТВ. Режиссером выступил Алексей Андрианов, авторами сценария — Станислав Гимадеев, Федор Деревянский, Кирилл Притула и Павел Тетерский.



В сериале также снялись Николай Шрайбер, Полина Гухман, Алексей Розин, Валерия Астапова, Ольга Макеева, Сергей Барковский и Юрий Насонов.



Телевизионная премьера сериала «Резервация» состоится на телеканале РЕН ТВ.









Фото: РЕН ТВ