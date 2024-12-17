Всероссийский музей А. С. Пушкина представит около 40 выставок в новом году

17.12.2024
Всероссийский музей А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге готовится представить около 40 новых выставок в 2025 году, как на своих постоянных площадках, так и за их пределами.
Об этом сообщила заместитель директора музея по экспозиционно-выставочной работе Ирина Щепеткова, передает
ТАСС. Среди предстоящих мероприятий выделяется выставка, приуроченная ко Дню Победы, которая пройдет в Минске в Государственном литературном музее Янки Купалы.
Выставка «Пушкин. Война. Блокада» расскажет о жизни и творчестве художников, работавших в осажденном Ленинграде. В экспозицию войдут произведения живописи и графики, вдохновленные произведениями Пушкина и созданные в условиях блокады. Центральное место займет тема культурной жизни блокадного города, сосредоточенной вокруг имени великого поэта. Посетители смогут увидеть отрывки из блокадных дневников таких художников, как Анна Остроумова-Лебедева и Владимир Конашевич.
Новый год для музея начнется с выставки «Пушкину — Тропинин» в Зеленом зале на Мойке, 12. Этот проект является результатом сотрудничества с Музеем В. А. Тропинина и станет ответным визитом после успешной первой выставки, состоявшейся в октябре 2024 года. На этот раз экспозиция будет представлена в несколько измененном формате, но с сохранением общей концепции.