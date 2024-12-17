В Большом зале Новосибирской консерватории снова зазвучал орган

17.12.2024
В Большом зале Новосибирской консерватории снова зазвучал долгожданный духовой орган, прошедший капитальную реставрацию. Тестовый органный концерт стал настоящим событием для культурного сообщества Сибири, собравшим участников специальной военной операции, их семьи, преподавателей НГК имени М. И. Глинки, а также представителей власти и известных деятелей искусства.
В Минкультуры России уточнили
, что концерт начался с исполнения государственного гимна России на обновленном инструменте. После этого прозвучали знаменитые произведения, такие как органные сочинения И. С. Баха, «Лебедь» К. Сен-Санса, хорал С. Франка и Адажио для виолончели с оркестром из Kol Nidrei М. Бруха, адаптированное для виолончели и органа.
Ведущая органистка Новосибирска Наталья Багинская исполнила несколько номеров соло, а также выступила в ансамбле с концертмейстером и ведущим виолончелистом Станиславом Овчинниковым.
29 декабря в Большом зале НГК пройдет первый публичный концерт «Орган. Возрождение», куда приглашены лауреаты международных конкурсов. Зрителей ожидает встреча с легендарным инструментом в преддверии новогодних праздников.
Фото: Минкультуры России / Telegram-канал