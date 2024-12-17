Съемки сериала «Победа» подошли к концу

17.12.2024
Телекомпания «Мостелефильм» и Первый канал завершили работу над документальным сериалом «Победа», который освещает значимые сражения Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ИРИ в Telegram-канале.
В проекте расскажут о битве за Москву, Сталинградской и Курской битвах, блокаде Ленинграда, форсировании Днепра, освобождении Белоруссии и взятии Берлина. Сериал сочетает в себе архивные хроники и игровые реконструкции, которые позволяют не только осветить масштабные исторические события, но и показать судьбы рядовых людей, переживших войну.
Премьерный показ сериала запланирован на 2025 год. Зрители смогут посмотреть его на сайте 1tv.ru и в эфире Первого канала.
Фото: Pixabay.com