Белоруссия и Китай могут начать снимать совместный фильм летом 2025 года

17.12.2024
Запланированные съемки совместного фильма Белоруссии и Китая под названием «На веки вечные» могут стартовать летом 2025 года. Генеральный директор «Беларусьфильма» Юрий Алексей отметил в интервью ТАСС, что зимой начнется стадия производства картины.
Алексей сообщил
, что сценарий уже готов, а кастинг актеров завершен как в Китае, так и в Беларуси. В настоящее время белорусская сторона завершает утверждение актеров, тогда как китайские партнеры начиная с ноября занимаются согласованием сценария, который будет утвержден этой зимой. Затем начнется подготовительный этап, он займет около четырех месяцев, что позволит приступить к съемкам летом.
Сюжет фильма соединяет события современности с историей японско-китайской войны (1937-1945 годы). Как ранее подчеркнул режиссер Лэй Хань, историческая часть картины акцентирует внимание на давних узах дружбы между народами Китая и Беларуси, упоминая, что белорусские солдаты также сражались на стороне Китая. В современной части сюжета разворачивается романтическая линия между белорусским юношей и китайской девушкой.
Фото: Pixabay.com