Дом Чайковского в Клину отреставрируют в честь юбилея музея

В связи с 130-летним юбилеем дома композитора П. И. Чайковского в Клину запланированы масштабные работы по реставрации Государственного мемориального музыкального музея-заповедника. Директор музея Игорь Корнилов рассказал в интервью ТАСС о предстоящих изменениях.





Корнилов отметил , что первоочередной задачей станет восстановление мемориального дома. Он также подчеркнул необходимость обновления покрытия на территории парка и оздоровления деревьев.





В планах сотрудников музея — восстановление теплицы, которую создал брат композитора Модест Чайковский. Директор музея рассказал о его увлечении садоводством, экспериментах с растениями и наличии плантации артишоков.





Кроме того, музей намерен провести реставрацию усадеб и создать несколько кластеров, где молодые творцы смогут экспериментировать в специализированных лабораториях и мастерских. Корнилов подчеркнул, что такие пространства позволят детям и родителям заниматься лепкой и рисованием во время посещения музея.





Директор также анонсировал интересные задумки, связанные с усадьбой Фроловское. Он выразил желание создать дом творчества, куда смогут приезжать молодые композиторы и исполнители для создания новых произведений. Корнилов добавил, что идея привлечения молодежи принесла бы радость Петру Ильичу, который всегда проявлял внимание к юным дарованиям.









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