Глава «Газпром-медиа» заявил, что зрители в России хотят смотреть отечественный контент

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров сообщил ТАСС, что российские зрители все активнее интересуются отечественным контентом. За последние два года компания значительно увеличила объем его производства, подняв на 30%.





В своем сообщении Жаров подчеркнул , что, помимо создания развлекательных и юмористических программ, холдинг активно развивает сферу полнометражного кино. Он отметил, что процесс запуска новых фильмов требует времени и усилий — на полное производство картины уходит около двух лет.





На грядущих новогодних каникулах зрителей ждет премьера полнометражного фильма «Волшебник Изумрудного города». Это станет первой лентой в запланированной франшизе. Жаров также рассказал, что лично участвует в производстве этого масштабного проекта. Несмотря на возникшие сложности, результат впечатляет, и это только начало новой киноэпопеи.





Фильм основан на сказке Александра Волкова, которая в 2024 году отметит 85-летие. Главные герои — девочка Элли и ее верный пес Тотошка — путешествуют по волшебной стране Жевунов, попав туда в результате урагана. Вместе с новыми друзьями они отправляются в Изумрудный город, чтобы найти Волшебника и вернуться домой. В проекте задействованы именитые актеры, включая Юрия Колокольникова и Светлану Ходченкову в ролях Железного Дровосека и волшебницы Бастинды соответственно, а образ Элли воплотит Екатерина Червова. Также в съемках приняли участие Василина Маковцева, Дмитрий Чеботарев и Сергей Епишев.









Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва