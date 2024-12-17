В Российском фонде культуры наградят победителей литературного конкурса имени Михалкова

20 декабря в 18:00 в здании Российского фонда культуры, расположенном в историческом особняке XVIII века, состоится торжественная церемония награждения победителей IX Международного литературного конкурса имени С. В. Михалкова. Об этом сообщила пресс-служба РФК.





Конкурс организован с целью выявления лучших художественных произведений для подростков. На мероприятии награды вручат Никита Михалков, председатель Российского фонда культуры, народный артист РСФСР, а также Алексей Николаевич Варламов, председатель жюри конкурса, доктор филологических наук.





Первый конкурс Сергея Михалкова прошел в 2008 году. Тогда девиз звучал так: «Просто поговорим о жизни. Я расскажу тебе, что это такое». Цель конкурса заключалась в привлечении внимания к детской литературе, открытию новых имен, поощрении писателей, которые работают для детей.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва