В Доме железнодорожника пройдет представление с участием звезд театра и кино

20 декабря и 9 января в Доме железнодорожника состоится музыкальное представление «Новогодний переполох. Зимние песни о главном». В нем примут участие звезды театра и кино.





Сюжет шоу разворачивается вокруг известного режиссера, который разочаровался в столичном шоу-бизнесе. За несколько часов до Нового года он сталкивается с серьезной проблемой: пропала запись с его «Голубого огонька», что ставит под угрозу успешный выход в эфир. Режиссеру предстоит экстренно перезаписать шоу, но сложные обстоятельства не облегчают задачу. Его влюбленная ассистентка требует разобраться в отношениях, техперсонал находится в состоянии опьянения, а бывшая жена-актриса требует внимания.





Режиссерами проекта выступают Полина Бертэн и Дмитрий Маркин, а сценарий написал Александр Демченко. Продолжительность представления составит один час 40 минут без антракта.





В первом спектакле, который пройдет 20 декабря, зрители увидят таких артистов, как Анна Большова, Полина Агуреева, Даниил Спиваковский, Алексей Маклаков, Татьяна Лянник, Иван Замотаев, Максим Аксенов, Ксения Мери и Михаил Сажин.





9 января на сцену выйдут Ольга Прокофьева, Даниил Спиваковский, Алексей Маклаков, Татьяна Лянник, Иван Замотаев, Максим Аксенов, Полина Лурие и Михаил Сажин. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр «Ленкома Марка Захарова».









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